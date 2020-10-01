الرئيس بارزاني يعزي بوفاة الأب الروحي للإيزيديين

أعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، عن تعازيه بوفاة الأب الروحي لإيزيديي كوردستان والعالم بابا شيخ.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة التعزية: «ببالغ الحزن تلقينا مساء اليوم الخميس 1 تشرين الأول / أكتوبر 2020، نبأ وفاة الشخصية الدينية والرئيس الروحاني للديانة الإيزيدية، الشيخ خرتو حاجي إسماعيل ( بابا شيخ) في مدينة أربيل».

وأضاف «لقد كان بابا شيخ شخصية دينية بارزة، ووطني كوردي إيزيدي ساهم بجهودة الخيرة في كافة الظروف، في حل المشكلات بين الأخوات والإخوة الإيزيديين، ولم يتوان أبداً في نشر الوفاق والتعايش. كما كان بابا شيخ رمزاً دينياً ومعنوياً، ويعتبر فقدانه في هذه الظروف خسارة كبيرة».

وتابع الزعيم الكوردي «بهذه المناسبة الحزينة، أوجه التعازي والمواساة الى أمير الإيزيديين (الأمير تحسين بك)، والمجلس الروحاني للديانة الإيزيدية ورجال الدين الإيزيديين وعائلة وأقارب بابا شيخ وعموم الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان والعالم، ونشاطرهم الأحزان».

وختم بالقول: «أسال الله العظيم أن يتغمد روح بابا شيخ بواسع رحمته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان».