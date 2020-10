بارزاني يعزي بوفاة بابا شيخ: يحظى بمكانة مهمة بكوردستان والعالم

عزى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بوفاة الأب الروحي للديانة الإيزيدية بابا شيخ الذي وافاه الأجل يوم الخميس في أربيل.

وقال بارزاني في بيان، إنه “بمزيد من الحزن والأسى تلقيتُ نبأ رحيل الأب الروحي للديانة الإيزيدية بابا شيخ (خرتو حاجي إسماعيل)”.

وأضاف، “بهذه المناسبة الأليمة أتقدم بأحر التعازي إلى ذوي الفقيد وأمير الإيزيدية والمجلس الروحاني وجميع الإخوة والأخوات الإيزيديين في كوردستان والعالم، وأشاطرهم أحزانهم”.

وأشار إلى أن “لبابا شيخ مكانة مهمة في كوردستان والعالم، ومشهود له بدوره المهم والجلي في ترسيخ التعايش الديني في إقليم كوردستان”.

