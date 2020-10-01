أكتوبر 02, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

بارزاني يعزي بوفاة بابا شيخ: يحظى بمكانة مهمة بكوردستان والعالم

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فى :شؤون ايزيدية
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بارزاني يعزي بوفاة بابا شيخ: يحظى بمكانة مهمة بكوردستان والعالم

عزى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بوفاة الأب الروحي للديانة الإيزيدية بابا شيخ الذي وافاه الأجل يوم الخميس في أربيل.

وقال بارزاني في بيان، إنه “بمزيد من الحزن والأسى تلقيتُ نبأ رحيل الأب الروحي للديانة الإيزيدية بابا شيخ (خرتو حاجي إسماعيل)”.

وأضاف، “بهذه المناسبة الأليمة أتقدم بأحر التعازي إلى ذوي الفقيد وأمير الإيزيدية والمجلس الروحاني وجميع الإخوة والأخوات الإيزيديين في كوردستان والعالم، وأشاطرهم أحزانهم”.

وأشار إلى أن “لبابا شيخ مكانة مهمة في كوردستان والعالم، ومشهود له بدوره المهم والجلي في ترسيخ التعايش الديني في إقليم كوردستان”.

وفي وقت سابق الخميس، قال مير جهور علي وكيل أمير الايزيديين إن بابا الشيخ توفي في مستشفى سردم بأربيل عن عمر يناهز 87 سنة إثر معاناته مع المرض.

وأضاف أن جثمانه ستنقل الى مسقط راسه في شيخان بمحافظة دهوك حيث سيوارى الثرى في مراسم دينية خاصة.

وبابا الشيخ اسمه الحقيقي خرتو حاجي اسماعيل وهو المرجع الأعلى لعموم الايزيديين في العراق والعالم وعضو المجلس الروحاني للديانة الايزيدية.

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