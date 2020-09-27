ميليشيات انقرة تطرد إيزيدية من منزلها في عفرين

قالت منظمة حقوقية سورية ، إن الميليشيات المسلحة الموالية لأنقرة طردت مواطنة كوردية إيزيدية من منزلها وأجّرته لصالح مستوطنين عرب.

منظمة حقوق الإنسان في عفرين ، قالت في بيان ، إن ” عناصر ميليشيا سليمان شاه / العمشات طردوا المواطنة الإيزيديه عائشة آدو (55 عاما) ، أرملة المرحوم محمد نعسان شيخو من منزلها في مركز ناحية شيه، وأجّرته لعائلة عربية.”

المنظمة أضافت، أن ” عناصر الميليشيا أجبروا المواطنة الكوردية على ترك البلدة للذهاب إلى قرية إيسكا للسكن مع شقيقتها” .

يذكر أن تركيا وميليشياتها استوطنت أكثر من 400 ألف مهجّر من ريف دمشق وحمص وحماه وإدلب وحلب ودير الزور في عفرين منذ سيطرتها على المنطقة في 18 مارس/آذار 2018.