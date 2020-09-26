محما خليل: إن أصبحت شنگال محافظة ستكون تابعة لإقليم كوردستان

كاشفاً عن بدء الخطوات الرسمية في هذا الصدد …

كشف قائمقام قضاء شنگال (سنجار)، اليوم السبت، عن بدء الخطوات الرسمية لتحويل القضاء إلى محافظة وإرسال الطلب إلى الجهات المعنية.

وقال محما خليل لـ (باسنيوز)، إن مكونات نواحي شنگال الثلاث إلى جانب مركز القضاء ومجالس نواحي گرعزير والقيروان وسنوني، ومجلس قضاء شنگال، طالبوا رسمياً بتحويل شنگال إلى محافظة، مشيراً إلى أنهم في قائمقائمية شنگال أرسلوا الطلب إلى الجهات المعنية في الموصل (مركز محافظة نينوى).

وأوضح أنهم أرفقوا الطلب بكافة المعلومات عن شنگال من حيث المساحة وتعداد السكان وجغرافية المنطقة وتاريخها، والتي تؤهلها لتكون محافظة، وسيتم إرسال الطلب إلى البرلمان العراقي، وأكد أنه بعد اتخاذ قرار تحويل شنگال إلى محافظة بشكل رسمي ستكون تابعة لإقليم كوردستان.

ولفت محما خليل إلى أن وزارة التخطيط العراقية وجهت كتاباً إلى إدارة شنگال حول طلب تحويلها إلى محافظة، وأنهم أرسلوا كافة الوثائق المطلوبة إلى الوزارة.