الداخلية العراقية تفتتح مكاتب لحل مشاكل الناجيات الإيزيديات

وجه وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، بفتح مكاتب لحلّ مشاكل الناجيات الإيزيديات.

المكتب الإعلامي للغانمي قال في بيان، إن «وزير الداخلية عثمان الغانمي التقى بمجموعة من نساء الطائفة الإيزيدية».

وقال الغانمي خلال اللقاء، إن «المكون الإيزيدي يحتاج منا العطاء الكثير كونهم لم يتركوا وطنيتهم وحافظوا عليها وتمسكوا بها ولم يغادروا البلاد»، وفق البيان.

وذكر البيان، أن «الغانمي وجّه بفتح مكاتب في قضاء شنگال (سنجار)، لحلّ جميع مشاكل الناجين الإيزيديين من بطش عصابات داعش الإرهابية، من بينها موضوع إصدار بطاقة الأحوال المدنية للأطفال بعد تشكيل فريق للعمل المختص من مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بالتنسيق مع القضاء العراقي».

وأشار البيان إلى أن وزير الداخلية استمع إلى عدد من المداخلات والطلبات من قبل هذا الوفد، الذي أعرب عن شكره للغانمي على اهتمامه بقضية الناجيات الإيزيديات.