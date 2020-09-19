صور من دعم مؤسسة بارزاني للنازحين العائدين الى سنجار

تواصل مؤسسة بارزاني الخيرية تقديم مساعدات للنازحين العائدين الى مناطقهم في سنجار بمحافظة نينوى .

وقال بير ديان مسؤول مكتب سنجار في المؤسسة لوكالة شفق نيوز، إن “فرق المؤسسة تتواجد يومياً في نقاط السيطرة بمنطقتي سحيلا وختارى في قضاء سنجار لتقديم المساعدات للنازحين العائدين الى القضاء واطرافه”.

وأشار ديان إلى أن “المساعدات تشمل سلال مواد غذائية ومستلزمات صحية وقناني مياه باردة لعشرات العائلات يومياً التي تقرر العودة الى منازلها “.

وحسب احصائية مكتب سنجار لمؤسسة بارزاني الخيرية فأن اكثر من 4500 عائلة نازحة في مخيمات دهوك عادت الى مناطقها في قضاء سنجار منذ منتصف شهر حزيران المنصرم .

يذكر ان اكثر من 300 الف نازح من سنجار لجاوا الى اقليم كوردستان عام 2014 بعد اجتياح تنظيم داعش لمناطق سنجار وتسبب الاجتياح في وقوع ابادة جماعية ضد الايزديين من قتل وخطف وسبي وتهجير .