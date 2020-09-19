رئيس الجمهورية يدعو الى اقرار قانون الناجيات الايزيدييات

دعا سيادة رئیس الجمھوریة الدكتور برھم صالح، إلى اقرار مشروع قانون الناجيات الايزيديات الذي ارسلته رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب.

وقال رئيس الجمهورية خلال كلمة القاها في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة في بغداد، انه “يجب ان نتابع تشريع وتنفيذ القوانين التي تصب في مصلحة النساء وتراعي حقوقهن، نحن في بداية تأسيس الدولة ويجب ان نؤسس لحماية ومراعاة حقوق النساء”.

وأضاف رئيس الجمهورية في كلمته، ان “الإصلاح یتطلب توفیر المناخ السیاسي المناسب، وھو أمر لا یمكن تحقیقه دون وجود إرادة سیاسیة من اجل اجراء انتخابات مبكرة نهزية وشفافة يقرر الشعب مصيره من خلالها”.

وتابع بالقول “نعم هناك تحيدات كبيرة امامنا لكن من الواجب علينا ان نعمل من اجل بناء الدولة، ولايمكن التهاون مع الفساد والفاسدين وسنعمل لبناء دولة يسود فيها القانون وتضمن حقوق المواطنين”.