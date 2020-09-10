الكاظمي يطلق تعهدين للنازحين الإيزيديين في دهوك

تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الخميس بتلبية كافة احتياجات النازحين الايزيديين والعمل الجاد لإعادتهم إلى منازلهم.

جاء ذلك خلال تفقده مخيم قاديا الذي يقطنه نحو 3 آلاف عائلة من الكورد الايزيديين الذين نزحو من قضاء سنجار وخاصة من قرية كوجو مسقط رأس الناشطة الايزيدية ناديا مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2018.

وذكر بيان صادر من مكتب الكاظمي، إنه زار مخيم قاديا للنازحين في قضاء زاخو بمحافظة دهوك، واطلع على أوضاع النازحين في المخيم.

والتقى الكاظمي خلال تفقدّه المخيم، عددا من العوائل النازحة، واستمع الى مشاكلهم ومعاناتهم، كما استمع سيادته الى شرح مفصّل قدّمه المسؤولون هناك عن أوضاع النازحين داخل المخيم.

ووعد الكاظمي بتلبية كل المتطلبات التي يحتاجها النازحون، في مخيم قاديا وباقي المخيمات، مؤكدا حرص الحكومة الشديد على العمل الجاد لإعادة جميع النازحين الى مناطقهم، وتوفير الأجواء المناسبة للاستقرار.

ويجري الكاظمي زيارة لإقليم كوردستان، الخميس، بدأها من أربيل، حيث التقى هناك الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وبحث الكاظمي في أربيل عدة ملفات بينها الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات طويلة، ومحاربة فلول تنظيم داعش، وكذلك إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

ومن ثم أجرى الكاظمي جولة ميدانية في معبر إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا في قضاء زاخو.

ومن المنتظر أن يلتقي الكاظمي غداً برئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في أربيل، قبل أن يتوجه إلى السليمانية ومنها إلى حلبجة.

وهذه أول زيارة للكاظمي إلى إقليم كوردستان منذ توليه منصبه في أيار/مايو الماضي.