البطالة واليأس من ابرز اسبابها .. زيادة حالات الانتحار بصفوف الشباب في شنكال

كشف قائممقام شنكال (سنجار) الشرعي محما خليل، اليوم الثلاثاء، عن ازدياد حالات الانتحار بين صفوف الشباب في حدود منطقة شنكال، مشيرا الى انتحار 4 شبان خلال الاسبوع الماضي.

وقال خليل في تصريح لـ(باسنيوز): “أقدم ثلاثة شبان وفتاة واحدة على الانتحار في منطقة شنكال منذ الثلاثاء الماضي لغاية اليوم”.

واضاف، “ان تسجيل 4 حالات انتحار في اسبوع واحد هو امر خطير، وبحاجة الى التحقيق ويجب معالجة الاسباب التي تؤدي الى انتحار هؤلاء الشباب في شنكال “.

محما خليل ، تابع بالقول ، ” بعد نزوح الاهالي من شنكال، والوضع الحالي الذي تمر به هذه المنطقة، ازدادت حالات الانتحار، وتعتبر البطالة واليأس من ابرز اسبابها”.

ومنطقة شنكال ومنذ تحريرها من سيطرة داعش ، تعيش واقعاً امنيا وخدميا مزرياً بسبب تعدد مراكز القرار والسلطة فيها منذ احداث 16 أكتوبر/ 2017 وانسحاب قوات البيشمركة منها . ويطالب إقليم كوردستان باستمرار بغداد بحل مشكلة شنكال وآلاف النازحين منها الى إقليم كوردستان ، وإخراج مسلحي العمال الكوردستاني وميليشيات الحشد من المنطقة تمهيداً لعودة النازحين وإرساء الامن والاستقرار فيها ، وذلك عبر الحوار والتنسيق بين بغداد وأربيل ومن خلال نشر قوات مشتركة من الجيش والبيشمركة ، واعمار ما دمر خلال عمليات تحرير المنطقة وايصال الخدمات لسكانها .