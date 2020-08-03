الحكيم: نطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية بتذليل العقبات أمام عودة الإيزيديين

دعا رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم، اليوم الإثنين، (3 آب 2020)، السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى العمل على تذليل العقبات أمام عودة الإيزيديين، في الذكرى السنوية السادسة لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” داعش على سنجار.

وقال الحكيم في بيان إنه “في الذكرى السنوية السادسة والاليمة للإبادة الايزيدية نستذكر الظلامة الكبرى التي تعرض لها هذا المكون الحبيب والعزيز على قلوبنا، وايضا لا يفوتنا ان نستذكر ما تعرضت له اخواتنا وبناتنا التركمانيات من تلعفر اللاتي شاركن الايزديات هذه المحنة”.

وشدد على ضرورة الوقوف على أسباب هذه الإبادة، بالقول: “هذه الفاجعة اوقفت العالم اجمع على حقيقة بشاعة الارهاب الداعشي، إذ ما زالت توخز الضمير الحي وتستدعي قراءة موضوعية ومسؤولة لأسبابها وحيثياتها”.

وبعد سيطرتهم على الموصل في حزيران 2014، اجتاح مسلحو داعش سنجار في الثالث من آب من نفس العام، حيث ارتكبوا جريمة الإبادة الجماعية بحق الكورد الإيزيديين واستعبدوا النساء وجنّدوا الأطفال الصغار كما نزح مئات الآلاف الآخرين، قبل أن تحررها البيشمركة في 13 تشرين الأول 2015، وأشار الحكيم إلى أن “استهداف الإيزيديين يمثل استهدافاً للتعددية المجتمعية في العراق، ونجدد دعوتنا للمنظمات الانسانية العالمية لتوثيق هذه المجازر”.

ومن مجموع 550 ألف كوردي إيزيدي في إقليم كوردستان، هنالك 360 ألف نازح منهم، فيما هاجر 100 ألف آخرين لخارج البلاد (جُلُّهم إلى ألمانيا)، ولم يتجاوز عدد العائدين إلى سنجار نسبة 20%، حيث يقيم أغلبهم في 14 مخيم بمحافظة دهوك، ودعا رئيس تحالف عراقيون “السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل على تذليل العقبات امام عودة الإيزيديين وجميع المهجرين الى مناطقهم وتعويضهم ماديا ومعنوياً”.

وحتى الآن تم تحرير 3530 من إجمالي 6417 إزيدياً خُطفوا من داعش، ولا يزال 2887 إزيدياً – أي ما يعادل 45%- بقبضة داعش أو أنهم واجهوا مصيراً مجهولاً، وخاطب الحكيم الإيزيديين بالقول إن “أفضل رد على الارهاب الداعشي هو تمسككم بوطنكم وارضكم وان تنشدوا الى ترابكم وتدافعوا عن تاريخكم وحضارتكم”.