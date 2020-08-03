ميليشيات فيلق الشام تحرق مزاراً إيزيدياً في عفرين

أكدت منظمة حقوقية سورية، اليوم الاثنين، أن الميليشيات المسلحة الموالية لتركيا، أضرمت النيران داخل مزار شيخموس (سلطان إبراهيم شيخموس العنزلي – أحد مشايخ الإيزيديين) في قرية كاوندا (الميدانيات) التابعة لناحية راجو بعفرين في غربي كوردستان (كوردستان سوريا).

منظمة حقوق الإنسان في عفرين قالت في بيان صحفي «عمدت العناصر المسلحة التابعة لميليشيا فيلق الشام إلى إشعال النيران داخل مزار شيخموس في قرية كاوندا بواسطة الإطارات (الدواليب) بحجة أنه يمثل رمزاً من رموز الشرك بالله».

وأضافت أن «المزار تعرض سابقاً للنبش والتخريب بحثاً عن الكنوز واللقى وقطع أشجار السنديان المحيطة به».

كما أشارت المنظمة إلى أن «أهالي القرية قاموا بترميم المزار قبل فترة وجيزة لكونه يشكل معلماً من معالم الدين في المنطقة على غرار بقية المزارات».

في السياق، قالت المنظمة، إن «عناصر من الشرطة العسكرية (تابعة للمعارضة) والاستخبارات التركية خطفوا الشاب الكوردي شيرو علي (20 عاماً) من حي الأشرفية في مدينة عفرين واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وأكدت المنظمة، أن «عناصر ميليشيا لواء الوقاص سرقوا أجهزة ومكبرات صوت وبطارية وأدوات غسل الأموات من مبنى جامع قرية هيكجة التابعة لناحية جنديرس، وكذلك سرقوا العدة وأدوات المدجنة الكائنة في الجهة الغربية من القرية».

وذكرت منظمة حقوق الإنسان في عفرين، أن «قوات الاحتلال التركي تحاول منذ فترة طويلة افتعال النعرات الطبقية ضمن شرائح المجتمع الكوردي من خلال دعم فئة الملاك القدامى (الآغوات) وحثهم على المطالبة بأراضيهم التي منحت للفقراء من خلال قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 الصادر في عام 1958 الذي طبق في عام 1959».