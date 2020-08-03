مركز لالش / الشيخان يستذكر الذكرى السادسة المؤلمة لجينوسايد إيزيديي شنگال

إعلام مركز لالش / الشيخان

تمر علينا الذكرى السادسة المؤلمة لجينوسايد إيزيديي شنگال التي حدثت في 3/8/2014 مِنْ قِبَلْ إرهابيي داعش المجرمين و التي هزت مشاعر الإنسانية جمعاء ، حيث أختطفت و سبيت الآلاف مِنَ الفتيات و النساء و الأطفال و قتلوا الشباب و الشيوخ الأبرياء بدم بارد و نزح عشرات الآلاف مِنْ ديارهم هاربين مِنْ بطش داعش الإرهابي متجهين إلى إقليم كوردستان حيث أستقبلوا مِنْ قِبَلْ أهلهم في محافظات الإقليم و الذين أوفوا بواجبهم الإنساني و الأخلاقي و القومي و فتحوا أبواب بيوتهم و الجوامع و المدارس و قدموا لهم مستلزمات العيش الضرورية ، و لا يزال أكثر مِنْ ( 350000 ) يعيشون في مخيمات النزوح متحملين برد الشتاء القارس و شدة حرارة الصيف و التي لا تتوفر فيها أبسط مستلزمات العيش ، و بعد تحرير جزء مِنْ قضاء شنگال مِنْ قِبَلْ قوات پيشمرگە البطلة ، تأمل الشنگاليون بصيص أمل للعودة إلى ديارهم و منازلهم إلا أنّ الصراعات بين الأحزاب السياسية و المندفعين مِنْ قِبَلْ بعض الدول الإقليمية و دول الجوار أدى ذلك إلى أنعدام الأستقرار و الأمن و الأمان الذي أصبح عائقاً أمام المنظمات الإنسانية و الدول المانحة التي تعهدت بإعمار قضاء شنگال لعودة أهله ، و مِنْ هنا نناشد حكومة الإقليم و الحكومة الفيدرالية و الأمم المتحدة و مجلس الأمن و منظمات المجتمع المدني و حقوق الإنسان أنْ يبذلوا قصارى جهدهم بتحرير ما تبقى مِنْ المختطافات و المختطفين و الشروع الجدي لتقديم ملف الإبادة الجماعية التي حدثت بحق الإيزيديين و أعتباره جينوسايد و الأعتراف به .