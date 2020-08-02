أغسطس 03, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

الرئيس بارزاني يوجّه رسالة للايزيديين في كوردستان والعالم

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فى :شؤون ايزيدية
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الرئيس بارزاني يوجّه رسالة للايزيديين في كوردستان والعالم

هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاحد، الإيزيديين في كوردستان والعالم ، بعيد جلي هافيني (أربعينية الصيف).

الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، قال في رسالة تهنئة، ” بمناسبة عيد اربعينية الصيف اقدم تهاني الحارة للمجلس الروحاني الايزيدي وكل ايزيديي كوردستان والعالم “.

مضيفاً “آمل أن يكون العيد بابا لبداية جديدة لكافة الإيزيديين في العالم وخصوصا إيزيديي كوردستان، واندمال كل الجراح والمعاناة التي خلفها الإرهاب “.

مردفاً “اتمنى أن يقضي الاخوة الإيزيديون كل الاعياد ومناسباتهم الدينية بأمن وسلام”.

هذا ويحتفل الايزيديون بعيد “أربعينية الصيف” لمدة ثلاثة أيام بالتجمع في معبد “لالش” المقدس (40 كم شرق محافظة دهوك) لإحياء العيد وممارسة طقوسه ، ويبدأ بعد صيام رجال الدين والمريدين ومن يستطيع من عامة الناس مدة أربعين يوماً.

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