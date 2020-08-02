رئيس إقليم كوردستان يستذكر الإيزيديين بطريقة خاصة بعيد أربعينية الصيف

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الأحد، الإيزيديين بمناسبة عيد أربعينية الصيف (چلێ ھاڤینێ).

وقال في تهنئته، “أتقدم بأحر التهاني لكافة الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان وفي كل مكان من العالم، وأبارك بصورة خاصة عيد الإيزيديين الذين مازالوا يقيمون في مخيمات النزوح. أرجو أن يحل هذا العيد على الإيزيديين وكل كوردستان بالخير والسعادة، وأن نحتفل بكل أعيادنا ومناسباتنا القادمة في ظل ظروف أفضل”.

واضاف “بهذه المناسبة أيضاً نستذكر بإجلال أخواتنا وإخواننا الإيزيديين الذين راحوا ضحايا للإرهاب، فتحية وسلاماً لأرواحهم، كما نطمئن عوائل وذوي كافة المختطفين إلى أنه طالما بقيت أخت أو أخ إيزيدي لنا مفقوداً، سنواصل جهودنا للعثور عليهم والبحث عنهم والكشف عن مصائرهم”.

“أرجو لجميع الإيزيديين عيداً آمناً على أمل أن يكون كافة النازحين الإيزيديين قد عادوا إلى ديارهم بحلول العيد القادم. نبارك للجميع العيد مجدداً وكل عام وأنتم بخير وسعادة.”