حوار مفتوح حول طقوس ومراسيم عيدا حجيا في مركز لالش الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

في عصر يوم الأربعاء المصادف 29/7/2020 أقيم حوار مفتوح في حديقة مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان حول طقوس و مراسيم عيدا حجيا للسيد جهور مشمة يوسف عضو الهيئة الإدارية للمركز

و بحضور السيد كريم سليمان عضو الهيئة العليا لمركز لالش / دهوك و عدد مِــنْ مثقفي المنطقة ، في بداية الحوار أستعرض السيد جهور أهم الجذور التاريخية لطقوس و مراسيم هذا العيد مستنداً إلى النصوص الدينية و كذلك بيّنَ أن هذا العيد قديم جداً و له معانٍ و أسباب كثيرة لإقامة طقوس و مراسيم هذا العيد ، كما أكد أنّ كل هذه الطقوس و المراسيم تقيم في معبد لالش و فرض على كل إيزيدي أنْ يقدم قرباناً أي ذبيحة للخالق العظيم ، و بعدها فتح باب الأسئلة و المناقشة حيث طرحت العديد مِـنَ الأسئلة أجاب عليها السيد جهور مشمة معززاً أجوبته و إثباتها بالنصوص الدينية ، علماً أنّ هذا العيد يصادف يوم الجمعة المصادف 31/7/2020 و بأسم الهيئة الإدارية لمركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان نبارك هذا العيد العالم أجمع و نتمنى أنْ يعم الأمن و السلام في كل أرجاء المعمورة و أنْ تختفي جائحة كورونا .