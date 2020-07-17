عودة 332 نازحاً إيزيدياً من مخيمات دهوك إلى سنجار

عادت دفعة جديدة من النازحين الإيزيديين من محافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قرى وقصبات سنجار، وذلك ضمن برنامج العودة الطوعية والامنة التي تنظمها الوزارة.

وكانت العوائل الإيزيدية طالبت في مطلع تمو الجاري الحكومة الاتحادية، بالإسراع بتقديم الخدمات الأساسية وتعويض المتضررين في قضاء سنجار.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق، اليوم الجمعة، في بيان لها، أن مخيمات محافظة دهوك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية، شهدت اليوم عودة (332) نازحاً إلى محال سكناهم الأصلية في قرى وقصبات سنجار بمحافظة نينوى، داعية النازحين الراغبين بالعودة، إلى التواصل مع كوادر فروع الوزارة بغية التنسيق معهم لتأمين مستلزمات تلك العودة من كل الجوانب، توفيراً للوقت وللجهد المبذول على هذا الصعيد .

يشار إلى أن تنظيم داعش شن في الثالث من آب 2014، هجوماً على قضاء سنجار، وارتكب هناك عمليات إبادة جماعية، واعتقل المئات من أهالي المنطقة، وتسبب في نزوح العديد منهم، كما لحقت أضرار كبيرة بالقرى وسكانها.

ونزح نحو 360 ألف إيزيدي منذ حوالي ست سنوات عن ديارهم، ليسكنوا المخيمات، وأكثر من 3500 من هؤلاء من الناجين والناجيات من قبضة داعش.