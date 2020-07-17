أحياء الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس مركز لالش فرع خانك

قام مركز لالش/ خانك اليوم الخميس 16/7/2020 بأحياء الذكرى الخامسة عشرة لتأسيسه وبحضور نخبة من أعضاءه وعلى حديقة المركز.

استهل الاستاذ دخيل نايف مراسيم احياء هذه الذكرى بالترحيب بالحاضرين، وقدما شرحا مفصلا عن بدايات تأسيس مركز لالش فرع خانك من قبل اللجنة التحضيرية والتي كانت تتألف من خمسة عشرة عضوا لحين عقد مؤتمرها الأول في الشهر العاشر من عام 2005. بعدها ألقى السيد عنتر كلو رئيس المركز كلمة مختصرة عن مجمل نشاطات المركز منذ تأسيسها ولحد اليوم، وأكد على مواصلة النشاطات على الرغم من الظروف التي نمر بها من جراء تفشي وباء كورنا والأزمة الاقتصادية وبدعم وتشجيع من أعضاء المركز والهيئة العليا.

وتخلل مراسيم هذه المناسبة تكريم كل من الأستاذ إبراهيم شهاب رشو والموظف علي جيجو رشو بمناسبة تقاعدهم من الوظيفة وجاء هذا تكريم من قبل مركزنا احتراما وتقديرا لخدمتهم الطويلة في مجال التربية والتعليم، كما تم تكريم الاخ سلام خيري كادر قناة سما تيفي لجهوده المستمرة في تغطية نشاطات مركزنا.

وفي الختام عبر الحاضرون عن شكرهم لإدارة المركز على جهودهم المستمرة في اقامة الأنشطة والفعاليات الثقافية.