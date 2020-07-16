يوليو 16, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

إقليم كوردستان يعلن تحرير أربعة مختطفين إيزيديين

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فى :شؤون ايزيدية
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إقليم كوردستان يعلن تحرير أربعة مختطفين إيزيديين

اعلن مكتب شؤون المختطفين الايزديين في محافظة دهوك يوم الخميس تحرير اربعة مختطفين ايزيديبن خلال الفترة الماضية داخل الاراضي السورية.

وقال حسين كورو مسؤول المكتب لوكالة شفق نيوز ان اللجان المختصة تواصل مهامها لتحرير المختطفين الايزديين رغم تفشي ازمة كورونا وتوقف حركة التنقل، مبينا ان تحرير اربعة مختطفين ايزيديين من النساء والاطفال كانوا في مخيم الهول داخل الاراضي السورية خلال الاسابيع الثلاثة الماضية .

واردف قائلا ان “المكتب سيواصل جهوده في متابعة موضوع المختطفين حتى يتم تحرير اخر مختطف ايزيدي وذلك حسب توجيهات نيجيرفان البارزاني رئيس اقليم كوردستان”.

واضاف ان عدد الذين تحرروا من قبضة تنظيم داعش الذي اجتاح مناطق سنجار بلغ ( 3532 ) شخصا جلهم من النساء والاطفال فيما بقي 2800 شخصا قيد الاختطاف دون معرفة مصيرهم .

هذا وكان تنظيم داعش هاجم الايزيديين في مناطق سنجار في صيف 2014 مما ادى الى مقتل واختطاف الالاف منهم ونزوح اكثر من 300 الف اخرين الى اقليم كوردستان.

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