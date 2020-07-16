صورة/ العثور على إيزيدية مختطفة وطفلها في مخيم الهول

(بالصورة) العثور على إيزيدية مختطفة وطفلها في مخيم الهول‎

أكدت مصادر أمنية في مخيم الهول في غربي كوردستان(كوردستان سوريا) ، اليوم الخميس ، العثور على ايزيدية مع طفلها اختطفهما تنظيم داعش أثناء هجومها على شنكال في إقليم كوردستان مطلع أغسطس / آب 2014.

وقالت تلك المصادر ، إن ” القوى الأمنية تعرفت على السيدة ساهرة قاسم جاسم وطفلها هيوان ماهر محمود، ينحدران من قرية تل بنات في شنكال”.

وأضافت ، أنه ” بعد التثبت من بياناتهما سوف تسلم الى البيت الايزيدي في غربي كوردستان لإعادتهما إلى ذويهما في شنكال”.

وكان مسلحو تنظيم داعش قد اجتاحوا شنكال مطلع أغسطس/آب 2014 وارتكبوا جرائم فظيعة بحق سكان المدينة من الكورد الايزيديين من قتل وخطف وتهجير.