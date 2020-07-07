بتوجيه من مسرور بارزاني.. كوردستان تتكفل بمصاريف امتحانات طلبة الشهادة الاعدادية في سنجار

أربيل (كوردستان 24)- قالت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، انها ستتكفل بمصاريف امتحانات طلبة الشهادة الاعدادية في سنجار واطراف الموصل والذين سيقومون بتقديم الامتحانات في دهوك.

وبحسب بيان لوزارة التربية فإن رئيس حكومة الاقليم، مسرور بارزاني وجه وزارة التربية ومحافظة دهوك بالتكفل بكافة مصاريف طلبة الشهادة الاعدادية قسم الدراسة الكوردية.

وتتضمن المصاريف تكلفة النقل والمنامة واجراءات السلامة الصحية.

وتبدأ الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية للصف الثاني عشر لهذا العام في 11 من شهر تموز الجاري وفق ما اعلنت وزارة التربية.