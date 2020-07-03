يوليو 03, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

بارزاني الخيرية تقدم مساعدات لعوائل عائدة لسنجار

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فى :شؤون ايزيدية
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بارزاني الخيرية تقدم مساعدات لعوائل عائدة لسنجار

وزعت مؤسسة البارزاني الخيرية، الجمعة، مساعدات غذائية ومواد صحية على النازحين العائدين الى مناطقهم في سنجار.

وقال بير ديان مسؤول مكتب سنجار للمؤسسة، لوكالة شفق نيوز، إن المكتب قام بتوزيع مساعدات على النازحين العائدين الى سنجار في منطقة سحيلا غربي دهوك.

وأضاف ديان أن مكتب سحيلا البديل لمكتبهم في سنجار تقوم منذ ستة أيام بتوزيع سلات غذائية ومواد صحية والمياه المعدنية على النازحين اثناء عودتهم الى مناطقهم عبر طريق سحيلا.

وبين أن اكثر من 100 عائلة نازحة تعود يومياً الى مناطقها في سنجار وان المؤسسة ستقوم بفتح مكتبها قريبا في مركز القضاء لتقديم خدمات أفضل للنازحين العائدين والأهالي بغية تخفيف معاناتهم.

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