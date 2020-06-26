اختتام دورة حول مشاركة المرأة في صنع القرار و بناء السلام

إعلام مركز لالش / الشيخان

مِنْ أجل دعم المرأة و تمكينها و لها صوت في المحافل و صناعة القرار و ضمن النشاطات و الفعاليات لمركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان قامت منظمة WEPO و بدعم مِنْ UN WOMEN و بالتنسيق مع مركز لالش / الشيخان بأختتام دورة حول مشاركة المرأة في صناعة القرار و بناء السلام في قاعة مركز لالش / الشيخان لــ ( 15 ) مشاركة و بفئات عمرية مختلفة و التي أستمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية مِن الثلاثاء إلى الخميس مِنْ 23 / 6 / 2020 إلى 25 / 6 / 2020 و في كل يوم ثلاث ساعة مِن الساعة العاشرة صباحاٍ إلى الساعة الواحدة بعد الظهر مع مراعاة تطبيق التوجيهات التي صدرت مِنْ وزارة الصحة ، حيث قدمت هذه الدورة مِنْ قِبَلْ المدرب خدر دوملي ، و في ختام الدورة شكرت المشاركات جهود مركز لالش / الشيخان و المنظمة كما شكرت المنظمة و المدرب خدر دوملي جهود مركزنا لتوفيره الأجواء الملائمة لإنجاح هذه الدورة .