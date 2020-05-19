“باجو لن يحتفل”.. وثائقي عن مأساة الكورد الإيزيديين

وكالات/ قدم الممثل الكوردي طارق أكرييي فيلما وثائقياً مهماً عن مأساة الكورد الإيزيديين بعنوان “باجو لن يحتفل”.

ويبحث الفيلم في قصة عائلة تدعى (باجو) لديها خمسة أطفال يعزفون على آلات موسيقية، وكانوا أعضاء في فرقة (شيخان) الفنية، ولكنهم بعد هجوم داعش الارهابي يفقدون عائلتهم بالكامل .

وصور الفيلم بين إقليم كوردستان وألمانيا، ويتحدث عن محاولة إعادة تأهيل هؤلاء بتشجيعهم العزف .

الفيلم سيناريو طارق أكريي، التصوير في إقليم كوردستان المخرج المعروف عدنان عثمان، أما داخل ألمانيا فقد أدار تصويره برور طارق، وقام بالمونتاج إبراهيم رمضان، علماً أن الفيلم أنتج بميزانية بسيطة جداً وبمساعدة معظم فريق العمل الذي عمل تطوعياً.

وتم قبول فيلم “باجو لن يحتفل”حتى الان في المهرجانات التالية:

1- The BeBop Channel Content Festival

2- The Lift-Off Sessions

3- 7 İnternational Silk R oad Film Awards

4- First-Time Filmmaker Sessions

5- RAGFF New York City

6- Indie Visions Film Festival

ووصل إلى نهائيات مهرجاني:

1- KIFFI, JAIPUR – (Kaaryat International Film Festival

2- Ambitus Film Festival

كما فاز الفيلم بجائزتي افضل مخرج وثائقي من مهرجان RAGFF نيويورك سيتي وأفضل فيلم وثائقي من مهرجان اندي فيشنز السينمائي.