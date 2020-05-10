(بالصور) وصول ناجيتين ايزيديتين من مخيم الهول الى اقليم كوردستان

وصلت ، اليوم الأحد ، ناجيتان ايزيديتان الى مدينة دهوك باقليم كوردستان بعد تحريرهما من مخيم الهول في سوريا ، بعد 6 أعوام من اختطافهما من قبل تنظيم داعش الذي كان قد اجتاح سهل نينوى ومدينة شنكال (سنجار) مطلع أغسطس / آب 2014.

وكانت كل من ليلى مراد عيدو (17 عاما) ورونيا فيصل مسكين (17 عاما)، قد تحررتا قبل نحو 40 يوما من مخيم الهول الذي تقيم فيه عائلات تنظيم داعش قرب مدينة الحسكة بغرب كوردستان (كوردستان سوريا)، وفق ماكشف لـ(باسنيوز) مسؤول مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين حسين كورو قائيدي .

قائيدي اوضح بالقول ، ” تأخر اعادة الفتاتين الى اقليم كوردستان بعد تحريرهما بسبب اجراءات حظر التجوال والاغلاق خلال الفترة الماضية ، وقد وصلتا اليوم الى مدينة دهوك صباح اليوم عبر معبر بيشخابور (سيمالكا) مع غرب كوردستان “.

وتابع ، بأن ” الفتاتين ونتيجة ظروف الاختطاف والاسر لدى التنظيم الارهابي نسيتا حتى لغتهما الام ، الكوردية “.

مبيناً بالقول ، ان ” تنظيم داعش الارهابي اختطف 6 آلاف و417 من الايزيديين وقد تمكنا حتى الآن من تحرير وانقاذ اكثر من 3 آلاف و500 منهم من كلا الجنسين ، فيما لايزال مصير اكثر من 3 آلاف من هؤلاء مجهولاً حتى الآن”.

ويقيم في مخيم الهول نحو 70 الفا من عوائل تنظيم داعش وقد تم اخراج عدد كبير من النساء والاطفال الايزيديين من بينهم .

وكانت الفتاتان اقامتا في البيت الايزيدي في بلدة عامودا بغرب كوردستان حتى تمكنتا اليوم من دخول اقليم كوردستان حيث تم استقبالهما من قبل ذويهما ورجال دين ايزيديين ووكيل امير الايزيديين .

واختطف تنظيم داعش 9 من عائلة ليلى، تحررو كلهم وكانت هي الناجية الاخيرة، أما رونيا فقد خطف التنظيم المتشدد العشرات من ذويها.

وستخضع الفتاتان للحجر الصحي لمدة اسبوعين قبل ان يتم نقلهما الى عائلتيهما في مدينة شنكال.