محاضرة حول الأكتئاب في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمـن النشاطات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان ففي صباح يوم الخميس المصادف 27/2/2020 و بالتنسيق مع مؤسسة زيان لحقوق الإنسان فرع ألقوش مركزنا يقيم محاضرة حول مرض الأكتئاب لـ 35 شخصاً و من كلا الجنسين و بفئات عمرية مختلفة في قاعة المركز،

حيث ألقيت المحاضرة من قِبَل المعالجة النفسية نهيت غربي ، في بداية المحاضرة قدمت نبذة مختصرة عن المؤسسة بأنها مختصة بالتوعية و التثقيف النفسي و بعدها أستعرضت المحاضرة أهم العوامل التي تؤدي إلى الحالات النفسية و الأمراض النفسية و من ضمنها مرض الأكتئاب النفسي الذي يصيب الإنسان و أثره السلبي على صحته و حياته اليومية بأمثلة واقعية و كيفية معالجة هذا المرض بشكل علمي و صحي و بالتالي الشفاء منه ، و بعد ذلك فتح باب النقاش أمام الحضور و طرحت بعض الأسئلة حول الموضوع فأجابت عليها المحاضرة بشكل مفصل و أبدت أستعدادها بأستقبال كل من يعاني من أي حالة أو مرض نفسي في مقر المؤسسة من أجل المعالجة مجاناً ، وفي الختام شكر الحضور جهود المؤسسة و المعالجة نهيت غربي و بدورها شكرت المؤسسة جهود مركز لالش / الشيخان لتعاونه معها و توفيره الأجواء المناسبة لإقامة هذه المحاضرة.