إحياء الذكرى الـ 95 على إعلان الشيخان قضاءً

إحياء الذكرى الخامسة و التسعين على إعلان الشيخان قضاءً

إعلام مركز لالش / الشيخان

تحت شعار قضـاء الشيخان مدينة التآخي و التعايش و برعاية السيد سردار شيخ يحيى قائمقام قضاء الشيخان و بحضور ممثل أمير الإيزيديين و ممثل الفرع ( 20 ) للحزب الديموقراطي الكوردستاني و ممثلي الأحزاب السياسية و الدوائر الحكومية و مثقفي و رجال الدين و وجهاء المنطقة.

ففي يوم الإثنين المصادف 16 / 12 / 2019 قام مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان مع المركز الثقافي في الشيخان بإحياء الذكرى الخامسة و التسعين على إعلان الشيخان قضاءً ، و بعد الترحيب بالحضور وقفوا دقيقة صمت إكراماً لأرواح الشهداء و على رأسهم البارزاني الخالد و كاك إدريس الفقيد و بعدها ألقى السيد القائمقام كلمة أشاد فيها على مــدى أهمية قضاء الشيخان من الناحية السياسية و الجغرافية و الأجتماعية و الثقافية و الأقتصادية و أعتبارها مدينة التعايش من حيث التنوع الديني و القومي و بعدها عرض فلم عن القضاء تضمن المناطق الأثرية و المزارات و المعابد الدينية و إحياء المناسبات ، كما ألقيت عدد من القصائد الشعرية عشقاً لتراب القضاء و تغنت فرقة نهدار الموسيقية بأغاني حباً للشيخان و بعد ذلك قدمت مذكرة للسيد القائمقام تضمنت عدد من المطاليب التي يحتاجها القضاء خدمة للمصلحة العامة ، كما تم تكريم السيد عبد الله فندي كأحد قدماء معلمي الشيخان و السيدان خالد شلي و بير خليل سليمان كقدماء بيشمركة ثورة أيلول في المنطقة و السيد مطران ميخائيل كشخصية دينية معروفة و التلميذة بتول قتيبة التي حصلت على المرتبة الأول في العالم في مسابقة اللغات من قبل السيد قائمقام قضا

ء الشيخان ، و في الختام شكر الحضور مركز لالش / الشيخان و المركز الثقافي في الشيخان لإحياء هذه الذكرى و لأول مرة .