الجمعية العراقية لحقوق الانسان تستذكر الذكرى الخامسة لاجتياح داعش لمناطق سهل نينوى وسنجار وبقية المدن العراقية

نظمت الجمعية العراقية لحقوق الانسان فعالية استذكارية خاصة لمناسبة الذكرى الخامسة لاجتياح تنظيم داعش الارهابي لمناطق سهل نينوى وسنجار وبقية المدن العراقية وذلك في قاعة المركز الاكاديمي في محافظة اربيل ..

في البدء شارك الحضور في افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية للفنان طاهر سعيد متي التي جسدت الانتهاكات ومعاناة النازحين، ولحظات التحرير.

بعدها انطلقت فقرات الفعالية المعدة لهذه المناسبة من خلال الترحيب من قبل عريفة الحفل الاعلامية اوفيليا طاهر والتي دعت الحضور للوقوف دقيقة صمت حدادا ً على ارواح شهداء الشعب العراقي شهداء الوطن.

ثم القيت عدد من الكلمات كانت في مقدمتها كلمة الجمعية العراقية لحقوق الانسان القاها السيد حميد مراد .. وكلمة لرئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كوردستان الاستاذ ضياء بطرس .. وكلمة المدير العام لشؤون الايزيديين في وزارة الاوقاف القاها الاستاذ خيري بوزاني .. وكلمة المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان القتها السيدة ليالي مهدي صالح.

وقد أَشار المتحدثون الى المعاناة والانتهاكات الكبيرة التي عاشتها المناطق التي احتلها الارهابيُّون، كما قدموا أفكاراً ومقترحات لتجريم الإرهابيِّين والمسببين وتقديمهم الى العدالة، وكذلك لتجاوز تلك اثار المؤلمة لضمان عدم تكرارها .. وطالبوا جميع الاطراف للعمل على تعويض عاجل لضحايا الإرهاب والبحث عن المفقودين وعودة النازحين .. وفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة في المدن المحررة ومعالجة مشكلة الألغام والمفخخات والعبوات الناسفة وتوفير الخدمات العامة .. وإيقاف مشاريع التغيير الديموغرافي في مناطق وبلدات الاقليات .. ودعوة مطالبة المجتمع الدولي والحكومة العراقية بتحمل المسؤولية القانونية والانسانية في معالجة قضايا اتباع الديانات في العراق .. واهمية ضمان الحقوق القومية والدينية والثقافية على اساس المساواة والعدل.

كما تم عرض فيلم خاص بعنوان ( لن ننسى ابدا ً ) من اعداد قناة عشتار الفضائية يعبر عن معاناة الاطياف العراقية من جراء جرائم تنظيم داعش الارهابي.

وفي فقرة الشعر القت الشاعرة بروين شمعون متي .. والشاعر فهمي الجبوري قصائد متنوعة عبروا فيها عن الظلم والعنف والانتهاكات التي لحقت بالأبرياء والظروف القاهرة التي مرت عليهم.

وفي الفقرة الاخيرة كرم المنسق العام للمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان الاستاذ عبد الخالق زنكنة وسكرتير الجمعية العراقية لحقوق الانسان الشخصيات والجهات التي شاركت وساهمت في احياء هذه المناسبة وكان في مقدمتهم :

– الاستاذ ضياء بطرس رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في أقليم كوردستان.

– الاستاذ خيري بوزاني المدير العام لشؤون الايزيديين في وزارة الاوقاف.

– السيدة ليالي مهدي صالح من المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان.

– قناة عشتار الفضائية.

– الفنان والمخرج طاهر سعيد متي.

– الشاعرة بروين شمعون متي.

– الشاعر فهمي الجبوري.

– المركز الاكاديمي الاجتماعي.

– الاعلامية اوفيليا طاهر.

الجمعية العراقية لحقوق الانسان

7/آب/2019