2344 مستفيد من مشروع معا لدعم الناجيات لمنظمة جفين بدعم السيد بشير كورية

منظمة جفين:

بدعم من السيد (بشير كورية) انطلقت الحملة الإنسانية لدعم الناجيات الايزيديات تحت شعار ( مـعـا لـدعـم الـنـاجـيـات الايزيديات) وبتنظيم من قبل منظمة جفين لتنمية المجتمع وتم تنفيذ هذا المشروع مدة عام كامل من خلال أربع مراحل وتوزيع هذه المساعدات المالية على الناجيات الايزيديات والأيتام و الفقراء الايزيديين في المخيمات والهياكل في حدود محافظة دهوك.

وحضر اختتام هذا المشروع عدد كبير من الناجيات الايزيديات وذويهم والسيد فهيم عبدالله رئيس مجلس محافظة دهوك و السيد اكرم جمو مديرعام دائرة المنظمات الغير الحكومية في إقليم كوردستان والسيد شيروان جمال اغا الدوبرداني عضو مجلس النواب العراقي والسيد سيدو جتو ممثل مجلس محافظة نينوى و السيدة لازمة يوسف ممثلة الفرع 17pdk والسيد حسين قائيدي مدير مكتب المخطوفين التابع إلى السيد نيجيرفان بارزاني و السيد سليمان فانو مسؤول مركز لالش سنوني و السيد دلكش سليم مسؤول مركز لالش شاريا و السيد جلال مسؤول عش الأيتام في شيخان و السيد دكتور سيروان ممثل مديرية صحة محافظة دهوك و مسؤول و أعضاء كروب صوت شنكال.

في البداية القي الناشط ( كاوة عيدو ختاري ) مسؤول منظمة جفين لتنمية المجتمع ومسؤول الحملة الإنسانية كلمة الترحيب بالحاضرين وأشار فيها إلى مراحل تنفيذ المشروع و قال ” إن تم تقسيم المشروع إلى أربع مراحل منها المرحلة الأولى دعم الناجيات الايزيديات بمبالغ مادية والمرحلة الثانية / دعم أطفال الأيتام بمبالغ مادية والمرحلة الثالثة دعم المحتاجين – الفقراء – النازحين بمبالغ مادية والمرحلة الأخيرة غلق المشروع ودعم عدد من الناجيات الايزيديات وتكريم عدد من الشخصيات الإنسانية بدرع المنظمة”

و أوضح الناشط ( كاوة ختاري ) مسؤول منظمة جفين لتنمية المجتمع JOCD على إن” مدة المشروع عام كامل ( 12/7/2017 إلى 12/7/2018) والمستهدفين هم الناجيات الايزيديات – الفقراء والمحتاجين – الأطفال الأيتام المستفيدين المباشر: ( 240 ) ناجية ايزيدية من أعمار 9 عاما إلى 45 عاما و( 146 ) طفلا من الأيتام الايزيديين من كلا الجنسين و( 84 ) الفقراء – والنازحين و( 9 ) المصابون بإمراض مزمنة من كلا الجنسين و( 479) شخص المستفيدون من الناجيات والأطفال الأيتام و الفقراء و النازحين بشكل مباشر من المشروع” و استمر بالحديث ” اما عن المستفيدين الغير المباشر: (1200) شخص مستفيد من عوائل الناجيات الايزيديات و(200) شخص مستفيد من عوائل الأطفال الأيتام من كلا الجنسين و (420) شخص مستفيد من عوائل الفقراء و النازحين و(45) شخص مستفيد من عوائل المصابين بإمراض المزمنة من كلا الجنسين و(1865) شخص مستفيد من أربع مراحل مشروع معا لدعم الناجيات الايزيديات بدعم من السيد( بشير كورية)”

لفت الناشط كاوة الختاري ” باسم جميع المستفيدين نشكر السيد (بشير كورية )على دعمه المستمر للمحتاجين و الناجيات الايزيديات و الفقراء نتمنى من جميع إن يساعدوا الناجيات و الفقراء و المحتاجين “

و أكد الختاري” بدعم من السيد بشير كورية انطلقت الحملة الإنسانية لدعم الناجيات الايزيديات تحت شعار ( مـعـا لـدعـم الـنـاجـيـات الايزيديات) وبتنظيم من قبل منظمة جفين لتنمية المجتمع وتم توزيع هذه المساعدات المالية على الناجيات الايزيديات والأيتام و الفقراء الايزيديين في المخيمات و الهياكل في حدود محافظة دهوك “

وبعدها تأتي كلمات من قبل السيد ( فهيم عبد الله ) رئيس مجلس محافظة دهوك والناجية إيمان عبد الله و القول بيز مام خواجة ختاري و الناجية سهيلة و السيد حسين قائيدي شكروا في كلماتهم منظمة جفين لتنمية المجتمع و السيد بشير كورية على دعمه المستمر للناجين و الناجيات و الأيتام و المحتاجين و النازحين و ثمنوا جهود و نشاطات منظمة جفين لتنمية المجتمع.

بعد ذلك تم توزيع درع الإنساني على عدد من الشخصيات و الدوائر و المؤسسات الذين قدموا المساعدات الإنسانية المادية و المعنوية للايزيديين منذ 3/8/2014 و لحد ألان. و من ثم توزيع مبالغ مالية على الناجيات الايزيديات من قبل منظمة جفين بدعم من السيد بشير كورية.

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