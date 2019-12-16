173 طفل يتيم الأبوين يستلمون مساعدات مركز لالش 2019

اعلام لالش سنوني

أستلم (173)طفل يتيم شنكالي في مخيمات النازحين التابعة لمحافظة دهوك والبالغ عددهم(14)مخيم مساعدات مركز لالش لعام 2019 وبواقع (50000)دينار لكل واحد بمناسبة حلول صومأيزي الخاص بالديانة الأيزدية والتي تمت التوزيع طيلة أسبوع من قبل اللجنة المشكلة لذلكالغرض بتوجيه وأشراف مباشر من قبل السيد شيخ شامو رئيس الهيئة العليا لمركز لالش وبناءاعلى مقررات الهيئة العليا في اجتماعها الأخير.

ويذكر بأن هذا البرنامج يجري كل عام مع بدء صوم أيزي كمساعدة للعوائل المتعففة في مخيماتالنازحين وبالتعاون والتنسيق مع لجان الحزب الديمقراطي الكوردستاني وإدارات تلك المخيمات.