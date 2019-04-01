“يونيتاد” يؤكد استمرار عملية استخراج رفات الضحايا الايزيديين من المقابر الجماعية في شنكال

أكد فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) أستمرار تقديم الدعم في مجال التحليل الجنائي الشرعي والدعم الفني للفريقين التابعين لحكومة العراق، معلناً الاستمرار وعلى امتداد شهر نيسان/ابريل في اجراءات استخراج الرفات من موقع المقابر الواقعة في قرية كوجو بمنطقة سنجار في محافظة نينوى.

بيان لبعثة الامم المتحدة (يونامي) تلقت (باسنيوز) نسخة منه ، قال ” سيتوسع فريق دائرة المقابر الجماعية التابع لمؤسسة الشهداء برئاسة ضياء كريم طعمة، مدير الدائرة وفريق دائرة الطب العدلي التابع لوزارة الصحة برئاسة الدكتور زيد علي عباس، مدير عام الدائرة في عمليات المرحلة التالية من اعمال الحفر التي قام بها الفريقان في شهر آذار/مارس 2019 ضمن عمليات استخراج الرفات في موقع المجزرة التي راح ضحيتها المئات من الايزيديين رجالاً ونساءً في شهر آب/أغسطس 2014 ” .

البيان اشار الى ان محمد طاهر التميمي، المدير العام لدائرة المنظمات غير الحكومية ورئيس غرفة عمليات الأمانة لمجلس الوزراء بصفته الجهة التنسيقية لفريقي الحكومة خلال تنفيذ الاعمال، يعمل على تحقيق التآزر خلال عملية التعاون وضمان الالتزام باتباع أفضل الممارسات في جميع الأوقات ، وقد نقل البيان عنه القول ان “العملية الأولى لاستخراج الرفات التي تمت في قرية كوجو نُفذت بنجاح بما ينسجم وكافة المتطلبات القانونية وأفضل الممارسات وبالتنسيق مع المختصين في يونيتاد”.

مضيفاً ان ” الجهود التي بذلها فريقنا كانت جهود جبارة في إدارة متطلبات هذه العملية والتي كانت موضع اهتمام كبير لدى جميع العراقيين. ونحن نمضي قدماً في متطلبات المرحلة التالية سنظل مستمرين بالعمل مع شركائنا لتحقيق المسائلة المنشودة لجميع اخوتنا واخواتنا من العراقيين.”

وقد صرح المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق كريم خان ، ان “يونيتاد مسرورة بروح التعاون والالتزام والمهنية التي ابداها الفريقان الحكوميان تحت قيادة محمد طاهر التميمي. وتظهر المرحلة التالية من عمليات استخراج الرفات في قرية كوجو ان المجتمعان المحلي والدولي متحدين في دعم تحقيق المساءلة لجميع العراقيين من كافة المعتقدات ومن جميع المكونات.”

سيتضمن فريق يونيتاد رئيس وحدة التحليل الجنائي إضافة الى المحامي الاقدم المسؤول عن التحقيقات في منطقة شنكال(سنجار) .

واشار بيان (يونامي) الى انه سيجري تنسيق المرحلة اللاحقة من عملية استخراج الرفات بمساعدة اللجنة الدولية المعنية بشؤون المفقودين (ICMP) التي وقعت معها يونيتاد مذكرة تفاهم لإجراء المزيد من عمليات استخراج الرفات بما يتماشى مع المعايير المتعارف عليها دولياً.