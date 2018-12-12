وكيل سمو الامير يلتقي القنصل الفرنسي العام في اربيل.

اعلام المجلس

استقبل السيد حازم تحسين سعيد (وكيل سمو الامير تحسين سعيد علي)؛ السيد دومينك ماس(القنصل الفرنسي العام في اربيل). وذلك اليوم الاثنين 2018/12/10 في قصر الامارة في الشيخان.

واشاد السيد حازم تحسين سعيد بجهود فرنسا في دعم النازحين الايزيديين منذ اول يوم للابادة الجماعية للايزيديين في سنجار.

مضيفا جنابه بالقول بان: دولة فرنسا بذلت جهود كبيرة في استقبال اللاجئين من ابناء الاقليات من ايزيديين ومسيحيين.

وعبر السيد حازم تحسين سعيد عن اسفه مما يحصل في فرنسا من اعمال شغب نتيجة الاحتجاجات الجماهيرية.

ومن جانبه عبر السيد دومينك ماس عن تضامنه مع الايزيديين وبذل دولة فرنسا جهود كبيرة لدعمهم.

موكدا بانه سوف يوصل مطاليب الايزيديين الى الحكومة الفرنسية.