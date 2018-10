وكيل سمو الامير يقدم اسمى ايات التهاني والتبريكات للناشطة الايزيدية” نادية مراد” لمناسبة فوزها بجائزة نوبل للسلام.

اعلام المجلس

يسرنا أن نقدم لك باسمى ايات التهاني والتبريكات لجنابك لمناسبة نيلك جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الدكتور دينس كوينكري من دولة الكونغو.

انما هذا التكريم جاء من جهودكم المباركة والطيبة التي بذلتموها انت وكل اصدقائك من اجل ايصال صوت الايزيديين الى العالم اجمع.

ويزيدنا فخرنا واعتزازنا بان مجتمعكم اثبت قوته وصلابة عندما تعامل معكم بكل حب وانسانية لتصبحوا رسل سلام في العالم اجمع.

واننا على قناعة تامة بانك ستوصلين رسالة اخواتك المختطفات اللواتي مازلن مغيبيات واخوانك المختطفين. وكذلك اخواتك الناجيات الاخريات التي يعانون معاناة شديدة في مخيمات النزوح مع باقي اهلك وناسك منذ 2014/8/3.

لذا املنا فيك بان تكون سندا لباقي ابناء مجتمعنا في الدفاع عن قضيته العادلة وايصال مظلوميته لارجاء المعمورة.

وفقك الله في مهمتك الجديدة من اجل خدمة الانسانية جمعاء واحلال السلام بدلا من العنف والانتقام.

وكيل سمو الامير تحسين سعيد علي

السيد حازم تحسين سعيد علي

2018 /10/6

birakarê mîr Tehsîn berêz Hazim pêşniyarên xwe yên pîroz û pîroz kir ku ji çalakvana Êzidî re. Nadia Murad & quot; Li ser vê bûyerê Xelata Aştiyê ya Nobelê wergirt

Encûmena Medyayê

Em kêfxweş in ji bo ku hûn danserê doktorê aştiyê ya Nobelê ya Denis Quinqueri ya Kongo qebûl dikin we pîroz dikin.

Lê ev rûmetê ji hewldanên we pîroz û dilsoz bû, ku hûn û hemî hevalên xwe çêbibe ku dengê Yazîdiyan bi tevahiya cîhanê bidin.

Em serbilind û şehf dikin ku hûn civaka we hêz û hêza xwe nîşan da ku hûn bi hemû hezkirin û mirovahiyê re bikin, da ku tevahiya cîhanê peyamên aştiyê bibin.

Em dizanin ku hûn peyamên revandî yên xwe bişînin ku hûn hîn jî winda nekin û birayên xwe revandin li bîr bînin.

û herweha ku xwişkên din û kesên din ên ku li kampên ji Cîh ûwarkirî bi tevahî malbat û Nasak ji 2014/8/3 re gelek giran bûne. <br>

Ji ber vê yekê em hêvî dikin ku hûn ê ji endamên civakên me piştgirî dikin ku bi tenê sedemên xwe biparêze û pirsgirêkên xwe yên dinyayê bikin.

Bila Xwedê hûn di mîsyona nû de xelas bikin ku ji bo hemî mirovahiyê xizmetê bikin û li şûna şîdetê û şûnde bînin

Hazim mîr

Tahseen Saeed Ali

2018/10/6