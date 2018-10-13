وكيل سمو الامير يعزي اهالي دهوك وزاخو بغرق 33 شخصا منهم.

اعلام المجلس

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ غرق (33) شخصا من اهالي دهوك وزاخو.



نبعث لكم أصدق مؤاساتنا وآحر تعازينا ولا يسعنا إلا أن نشاطركم الحزن بمصابكم الجلل برحيل كوكبة من ابنائكم في بحر ايجا.

وبهذا المصاب الاليم نعتبر حزنكم وماساتكم هي حزننا وماساتنا وما يصيبكم يصيبنا جميعا. ولا يمكننا ان ننسى مواقفكم الطيبة والجميلة معنا ابان جينوسايد الايزيدية في شنكال.

في الختام نسأل الله ان تكون خاتمة الاحزان عليكم وعلى كل اهل كوردستان. سائلين الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويلهم اهاليهم وذويهم وابناء عمومتهم الصبر والسلوان.

الامير حازم تحسين سعيد

وكيل سمو الامير تحسين سعيد علي

2018/10/11