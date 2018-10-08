وكيل سمو الامير يستقبل طلاب مدرسة كانيا سبي الدينية والتربوية في معبد لالش

اعلام المجلس

استقبل السيد حازم تحسين سعيد (وكيل سمو الامير تحسين سعيد علي) طلاب واعضاء الهيئة التدريسية لمدرسة كانيا سبي الدينية والتربوية. وذلك اليوم الاثنين الموافق 2018/10/8 في معبد لالش. وبحضور سماحة البابا شيخ (شيخ ختو اسماعيل) وسماحة البيشمام(شيخ فاروق شيخ خليل) وسماحةرئيس القوالين (القوال بهزاد قوال سليمان).

بعد الترحيب بهم؛ اشاد جناب السيد حازم تحسين سعيد بجهود الهيئة التدريسية والطلبة للنهوض بالجانب الديني والتربوي.

مبينا جنابه: باننا في المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى يسعدنا ويفرحنا بان نرى اولادنا يتعلمون اصول التربية الدينية.

مؤكدا على اهمية الاهتمام بهذه المدارس ودعمها من كل الجوانب المادية والمعنوية.

وكما تحدث السيد كريم سليمان عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الروحاني الايزيدي الاعلى؛ على اهمية اللقاء بالهيئة التدريسية والطلبة في معبد لالش. مشيرا الى اهمية تعليم الاطفال التوعية والتربية الأخلاقية و الدينية وخاصة بعد اجتياح تنظيم داعش الارهابي لمناطق الايزيديين.

وكما تبرع السيد حازم تحسين سعيد بمبلغ (1،000،000) مليون دينار من صندوق خيرات الامير تحسين سعيد علي لدعم المدرسة.