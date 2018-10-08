في ثاني أيام العيد:

وكيل سمو الامير يستقبل المهنئين لمناسبة عيد الجماعية في معبد لالش

اعلام المجلس

استقبل السيد حازم تحسين سعيد علي(وكيل سمو الامير تحسين سعيد علي) عدد من الشخصيات السياسية والإدارية والاجتماعية التي حضرت لمعبد لالش لتقديم التهاني والتبريكات لجنابه وللايزيديين بمناسبة عيد الجماعية. وبحضور سماحة البيشمام شيخ فاروق والجاويش بير شرو.

ومن هذه الشخصيات السيد بابكر الزيباري والوفد المرافق له.

والسيد علي عوني(القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني) والوفد المرافق له.

والسيد محمود محمود ايزيدي (مسؤول الفرع 20 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في الشيخان) والوفد المرافق له.

والسيد شيخ سردار يحيى (قائممقام قضاء الشيخان) والوفد المرافق له.

وذلك اليوم الاحد الموافق 2018/10/7 في معبد لالش.