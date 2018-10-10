وكيل سمو الامير يستقبل المهنئين لمناسبة عيد الجماعية في معبد لالش.

اعلام المجلس

لمناسبة حلول عيد الجماعية لدى ابناء الديانة الايزيدية؛ استقبل السيد حازم تحسين سعيد( وكيل سمو تحسين سعيد علي) عدد من الشخصيات السياسية والدينية التي جاءت لتقديم التهاني والتبريكات للايزيديين. وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 2018/10/9 في معبد لالش. حيث حضر الاستقبال سماحة البيشمام شيخ فاروق خليل والسيد رئيس القوالين القوال بهزاد قوال سليمان.

حيث استقبل السيد محمود محمد(عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني) والوفد المرافق له؛ الذي جاء لتقديم التهاني والتبريكات لجناب وكيل سمو الامير ولجميع الايزيديين. وكما اجرى السيد محمود محمد جولة في ارجاء معبد لالش للاطلاع على المعالم الدينية والتاريخية للمعبد. وقدم له السيد كريم سليمان (عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الروحاني) شرحا مفصلا عن اهم الاعياد الدينية الايزيدية التي تقام في المعبد. والطقوس والمراسيم التي تجرى في ايام عيد الجماعية.

وعلى صعيد متصل؛ استقبل جناب وكيل الامير لكل من المطران بطرس موشي والخوري اسقف نوئيل القس توما والخوري اسقف فارس تمس والخوري اسقف عماد يلدا من كنيسة السريان الكاثوليك في الحمدانية. والشخصية الايزيدية التركية علي عبدو.