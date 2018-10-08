وكيل سمو الامير يستقبل القنصل التركي(هاكان قرجكي) في معبد لالش

اعلام المجلس: استقبل السيد حازم تحسين سعيد (وكيل سمو الامير تحسين سعيد علي) السيد هاكان قرجكي القنصل التركي في اربيل والوفد المرافق له. وذلك اليوم الاحد الموافق 2018/10/7 في معبد لالش.

بعد الترحيب بالوفد الزائر من قبل السيد حازم تحسين سعيد ؛ تحدث جنابه عن اوضاع الايزيديين عامة.

مبينا بان: اوضاع الايزيديين ليست على ما يرام مادام اهالي شنكال مازالوا في مخيمات النزوح يعانون الظروف الصعبة والقاسية.

مؤكدا بان: على دولة تركيا ان تعمل على تسهيل امور اللاجئين الايزيديين المتواجدين في مخيمات التركية.

ومن جانبه ابدى القنصل التركي استعداده للسعى لدى بلاده لتقديم كل وسائل الدعم للايزيديين في تركيا ومن جميع النواحي الانسانية.

وعمل السيد القنصل التركي جولة في ارجاء معبد لالش للاطلاع على مظاهر العيد رافقة السيد كريم سليمان (عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الروحاني)؛ حيث قدم له شرحا مفصلا عن اهم الاعياد الدينية الايزيدية التي تقام على مدار السنة في معبد لالش. وعلاقتها بتاريخ ومعتقدات الايزيدية. وكما اوضح السيد كريم سليمان المراسيم الدينية لعيد الجماعية ودلالات كل طقس يقام فيه.