وكيل سمو الامير يستقبل السيد سيروان البارزاني.

“وعدد من الوفود الاخرى التي شاركت الايزيديين عيد الجماعية”.

اعلام المجلس

استقبل السيد حازم تحسين سعيد (وكيل سمو الامير تحسين سعيد علي)السيد سيروان البارزاني. وبحضور سماحة البيشمام شيخ فاروق خليل وسماحة رئيس القوالين القوال بهزاد قوال سليمان. والسيد شيخ شامو رئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي؛ وذلك اليوم السبت الموافق 2018/10/13 في معبد لالش.

وقدم السيد سيروان البارزاني التهاني والتبريكات لجناب السيد حازم تحسين سعيد ولعموم الايزيديين لمناسبة عيد الجماعية.

وكما اجرى السيد سيروان البارزاني جولة في ارجاء معبد لالش للاطلاع على المعالم الدينية والتاريخية لمعبد لالش.

وعلى صعيد متصل استقبل السيد حازم تحسين سعيد وفد من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (lcmp) الذي حضر لمعبد لالش للاطلاع على المراسيم الدينية للعيد.

وتحدث السيد حازم تحسين سعيد قائلا: نريد ان يكون بيننا تعاون وابوابنا مفتوحة للتعاون من اجل الاطلاع على عملكم ونحن على استعداد لتقديم الدعم لكن من اجل انجاز مهمتكم.

وعبر جناب وكيل سمو الامير عن شكره وتقدير للجهود الطيبة المبذولة من قبل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لخدمة المجتمع الايزيدي.

وكما استقبل السيد حازم تحسين سعيد وفدا من منظمة (nca) التي تعمل على تقديم الخدمات في مجال المياة في مناطق شنكال والمخيمات.