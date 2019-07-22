وفد من بحزاني يقدم التهاني للشيخ شامو

بمناسبة تسنمه منصب مستشار للشؤون الايزيدية للسيد مسرور بارزاني

إعلام لالش بحزاني

لمناسبة تسنم (السيد شيخ شامو شيخو) رئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي منصب مستشار رئيس وزراء اقليم كوردستان لشؤون الايزدية في الكابينة الوزارية الجديدة، ولأجل تقديم التهاني،

زار وفد كبير من منطقة بحزاني ضم سماحة السيد رئيس القوالين قوال بهزاد سليمان ومدير واعضاء المجلس الاجتماعي في بحزاني والسيد مختار بحزاني والسادة رئيس واعضاء الهيئة الإدارية لمركز لالش الثقافي والاجتماعي / فرع بحزاني وخلال الزيارة قدم سماحة رئيس القوالين التهاني والتبريكات للسيد شيخ شامو مشيداً بدوره الكبير والمتواصل لخدمة المجتمع الايزدي وفي مختلف الجوانب والمجالات ، واضاف بالتأكيد تسنمكم لهذا المنصب دليل على الثقة العالية لعائلة البارزاني والحزب الديموقراطي الكوردستاني بشخصكم الكريم وايضا ما قدمتموه من اجل خدمة مجتمعكم خلال مسيرتكم الحافلة بالنجاحات والإنجازات.

من جانبه وبعد تقديمه التهاني للسيد شيخ شامو منح السيد حسين اسود مطو مدير ادارة المجلس الاجتماعي في بحزاني كتاب شكر وتقدير للسيد مستشار رئيس الوزراء رئيس الهيئة العليا لمركز لالش مثنياً على دعم الشيخ المتواصل لمنطقة بحزاني وحرصه على اعادة إعمار قاعة لالش بحزاني بعد الخراب الكبير والحرق التام الذي تعرضت له ..

بدوره، رحب السيد شيخ شامو بالوفد الزائر مقدما شكره وتقديره العاليين للزيارة واشاد بدور سماحة رئيس القوالين والمجلس الاجتماعي في بحزاني واضاف سنكون دائما في خدمتكم وخدمة كافة ابناء مجتمعنا الايزدي وإنشاء سننقل كل ماهو في خدمتكم لحكومة الاقليم ورئيسها السيد مسرور البارزاني ..

وفِي سياق متصل تحدث السيد رعد طارق رئيس مركز لالش / فرع بحزاني عن العلاقة الوطيدة والتنسيق المتواصل بين مركز لالش بحزاني وسماحة رئيس القوالين والمجلس الاجتماعي في بحزاني ..

وخلال الزيارة تم التطرق الى العديد من المسائل والقضايا التي تخص المنطقة ، وودع الوفد بحفاوة الاستقبال.