وفد ايزيدي يشارك في مؤتمر مناهضة التعصب وترسيخ قيم المواطنة والتسامح في بغداد

اعلام المجلس

شارك وفد من المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى واعضاء الهيئة الاستشارية؛ بمؤتمر مناهضة التعصب وترسيخ قيم المواطنة والتسامح. والمقام من قبل مؤسسة عمار الخيرية و المنعقد في فندق بابل في العاصمة بغداد.

ترأس الوفد السيد فرج خيري سعيد(ممثل سمو الامير تحسين سعيد علي)؛ يرافقه سماحة البيشمام شيخ فاروق عثمان وسماحة شيخ الوزير شيخ امين (اعضاء المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى) وسماحة الباباكافان شيخ عنتر حسو. والسيد كريم سليمان وعلي خدر الياس وحسين قاسم حسون وسراب الياس بركات وفارس الياس كتي (اعضاء الهيئة الاستشارية).

وفي كلمة لسماحة البيشمام شيخ فاروق عثمان قال فيها: انقل لحضرتكم تحيات وسلام سمو الامير تحسين سعيد علي متمنيا لكم ولاعمال المؤتمر الموفقية والنجاح.

مضيفا جنابه بان: الديانة الايزيدية ديانة مؤمنة موحدة بالله الواحد الاحد مستندا على النصوص والاقوال الدينية.

مبينا بان ما تعرض له الايزيديون في سنجار ابادة جماعية يندى لها جبين الانسانية جمعاء.

وكما تضمنت فقرات اليوم الثاني للمؤتمر المشاركة في ورشة عمل حول معاناة الايزيديين وسبل عودتهم واستقرارهم من قبل حسين قاسم حسون وسراب الياس بركات و فارس الياس كتي (اعضاء الهيئة الاستشارية).