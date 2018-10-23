وفد المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى يلتقي بسعادة سفير العراق في موسكو

اعلام المجلس

على هامش الزيارة التي يجريها المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى الى روسيا؛ التقى وفد المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى برأسة السيد حازم تحسين سعيد (وكيل سمو الامير تحسين سعيد علي) بسعادة سفير العراق في موسكو السيد حيدر منصور هادي العذاري.

وفي بداية اللقاء رحب السيد السفير بالسيد حازم تحسين سعيد ووفد المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى احر ترحيب.

وناقش السيد وكيل سمو الامير مع سعادة السفير مجمل اوضاع العراق واوضاع الايزيديين بشكل خاص.

وكما طالب جناب وكيل سمو الامير من السفير العراقي تسهيل امور السفر بالنسبة للايزيديين المتواجدين في روسيا لزيارة معبد لالش واداء طقوس الزيارة.

ومن جانبه ابدى سعادة السفير تعاونه مع الايزيديين وتقديم شتى التسهيلات لهم لغرض زيارة العراق ومعبد لالش.

وذلك اليوم الاثنين الموافق 2018/10/22.