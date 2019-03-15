وزارة الشهداء والمؤنفلين: حكومة إقليم كوردستان جاهزة للتعاون الوطني والدولي لتحقيق العدالة لجميع الإيزيديين

أكد وكيل وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان، برفان حمدي، اليوم الجمعة، بأن حكومة إقليم كوردستان قد بدأت العمل على ملف المقابر الجماعية مع بداية تحرير أجزاء من منطقة سنجار، وأنها مستعدة للتعاون على المستوى الوطني والدولي بغية تحقيق العدالة لجميع الضحايا الإيزيديين.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها بمناسبة مراسم فتح أول مقبرة جماعية للكورد الإيزيديين في سنجار، حيث قال بأنه “لا تعتبر جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الإيزيديين في منطقة شرقاط بشكل عام وفي قرية كوجو والمناطق الأخرى بشكل خاص هي الأولى من نوعها، حيث سبق وأن تعرضت مكونات أصيلة في هذه المنطقة الى إبادة جماعية، ونذكر منها الابادة الجماعية التي تعرض لها الكورد الفيليين والبارزانيين وعمليات الأنفال وقصف منطقة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية”.

واضاف، ” إلا ان ما شهدناه مؤخراً في شنكال تعتبر واحدة من ابشعها في التاريخ المعاصر، لذلك فأن حكومة إقليم كوردستان ومنذ بداية الكارثة التي وقعت في شنكال استجابت وبشكل فوري لتلبية الحاجات الإنسانية الضرورية وايواء النازحين بالإضافة الى تقديم الخدمات الانسانية اللازمة لهم ، كما تم تشكيل لجنة عليا للتعريف بهذه الجرائم كإبادة جماعية وشكلت فيما بعد مكتباً أخذ على عاتقه إنقاذ المخطوفين وهو مكتب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان”.

مبيناً، بأن “حكومة إقليم كوردستان قد بدأت العمل على ملف المقابر الجماعية مع بداية تحرير أجزاء من منطقة سنجار وتحديداً في نهاية عام 2014، وقد بدأت التحقيق القضائي بقضايا المفقودين، وتمكنت الى الوصول الى مكان الدفن الافتراضي للمفقودين لتسهيل الوصول اليهم”.

وتابع، “وصل عدد المقابر الى 73 مقبرة، حيث سعت هيئة التحقيق للوصول الى ذوي المفقودين وجمع عينات الدم منهم بالإضافة الى جمع المعلومات عن المفقودين”، مبيناً”أن حكومة إقليم كوردستان على أتم الإستعداد للتعاون على المستوى الوطني والدولي بغية تحقيق العدالة لجميع الضحايا، وتم ترجمة ذلك بالتواصل والتفاهم المشترك مع الحكومة الاتحادية وتسليمها كافة المعلومات عن العينات الموجودة لدينا”.

مردفاً، بأن “ما ذكر آنفاً يعكس رغبة حكومة إقليم كوردستان الصادقة في تحقيق العدالة للضحايا، ونقترح إعادة إعمار المنطقة المنكوبة لضمان عودة النازحين الى مناطقهم بالإضافة الى توفير الأمن والاستقرار، وتعزيز الخبرات الوطنية عن طريق الدعم الدولي لحسم ملف المقابر الجماعية وتحقيق العدالة لضحاياهم، واقامة مقبرة وطنية لهم، وتعويض المتضررين من العمليات الإرهابية”.