ورشة عن سبل العيش في شاريا

إعلام لالش سنوني

بالتعاون والتنسيق بين مركز لالش فرع سنوني ومؤسسة سنجار للتنمية ومنظمة سنوني لتنمية المجتمع، فقد أقيم في مقر المؤسسة في مخيم شاريا للنازحين ورشة عمل لعشرون شاب وشابة من أهالي المخيم المذكور بعنوان ( سبل العيش وكيفية كتابة المشاريع الصغيرة)

في يوم الجمعة المصادف 2019/3/15 وقد بدأت بالوقوف دقيقة صمت ترحماً على أرواح جميع الشهداء وخصوصا شهداء الأبادة الجماعية الأيزدية في شنكال وشهداء كوجو الشهيدة لكون المجتمع الشنكالي يتابع اليوم عن كثب حدثاً تاريخياً أليماً وهو فتح المقابر الجماعية في كوجو، وبعدها بدأ المحاضر السيد سليمان فانو بالترحيب المشاركين والمشاركات ومن ثم التعارف فيما بينهم ليركز فيما بعد على كل ما يتعلق بسبل العيش وكيفية الوصول لكتابة مشروع صغير سواء كان على المستوى الشخصي أو كمجموعة أو كمنظمة، وكان للمشاركين الدور الكبير من خلال تشكيل مجاميع وبيان أنواع المشاريع التي تلائم مجتمعاتهم وكيفية الوصول مشاريعهم الى مجتمعاتهم بالشكل المطلوب للحصول على الغاية من خلال الوسائل المتاحة وبعد دراسة مستفيضة عن بيئة المجتمع المستهدفة ومعرفة نقاط القوة والضعف وكذلك الفرص المتاحة والمخاطر التي ربما تواجههم خلال مراحل مشاريعهم وأيضا دراسة الواقع الميداني للمنافس والسوق ليعلم من نقطة المدخلات ووصولاً للمخرجات، وفي ختامها تم التأكيد على العمل جميعاً من أجل عمل مشاريع هادفة لمجتمعاتهم ولهم شخصياً للنهوض بمجتمعهم بالشكل الصحيح.