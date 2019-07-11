ورشة عمل في لالش باعدري حول قانون (مكافحة العنف الاسري)

بالتعاون مع مكتب مجلس النواب العراقي في شيخان

إعلام لالش باعدري

بهدف إبداء الملاحظات وتقييم القوانين ، وفي أمسية حوارية مفيدة من مساء اليوم الثلاثاء (9/7/2019) أقام مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع باعدري في مبنى المركز ورشة عمل بالتعاون مع مكتب مجلس النواب العراقي في شيخان حول قانون (مكافحة العنف الاسري) الذي أقره المجلس المذكور سابقاً، بحضور السيد (خلات باعدري) مسؤول المركز وكل من السادة (نوار دحام السعدون) مدير المكتب والسيد (سمير سعيد) نائب مدير المكتب والموظفين المرافقين لهم ، بالإضافة إلى مجموعة من مثقفي و إعلامي و العنصر النسوي و الفئات الاجتماعية المتنوعة وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للمركز.

بعد الترحيب بجميع السادة الحضور الكرام، بدات إدارة فعالية الورشة من قبل المحامي (هيمن فرج خيري بك) مشكوراً بقراءة و تفسير وشرح جميع مواد القانون وفقراته بشكل سلس. من خلال القراءة جرى نقاش وحوار مستفيض من قبل الحضور و بدورهم عبروا عن رؤاهم و ملاحظاتهم حول بعض المواد والفقرات الواردة في القانون المذكور وتم تدوينها بهدف ارسالها إلى مجلس النواب العراقي من قبل المكتب المذكور. في هذا الصدد عبر مسؤول مركز لالش باعدرى قائلا :تزامنا مع معاير الدوليه لاحترام الإنسان وقيمه في العالم المعنية بإحترام الفرد في المجتمع رأينا من الضروري إقامة مثل هكذا ورشات العمل والوقوف على سلبيات وايجابيات القوانين الصادرة من الجهات التشريعه في البلد وابدأ الملاحظات عليها بهدف التماشي مع روح العصر وتمدن الشعوب، واستمر السيد خلات باعدري بقوله:نحن كمركز ثقافي ومعني بالمراقبه على ما يجري في الساحة من التشريعات المختصه بقدسية الفرد واحترامه وابدأ المواقف عليها قمنا بإجراء حوار تشاوري و مستفيض على هذا القانون المهم الذي يمس كل فرد في المجتمع بغية الحد من التجاوزات والخروقات على كرامة الإنسان وبهدف بناء مجتمع متمدن وعصري.

من الجدير بالذكر بأنه سبق أن نسق المنظمين للفعاليه ورشات عمل أخرى في مبنى المركز حول بعض المواد و الفقرات للقوانين المشرعه في البلد.