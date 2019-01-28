هيرو ابراهيم احمد: لا يمكن نسيان مكانة ودور امير الايزيديين

نعت السيدة هيرو ابراهيم احمد في برقية تعزية الى الكورد الايزيديين رحيل تحسين بك امير الايزيديين، مضيفة ان تحسين بك شخصية كوردستانية معروفة وامير الايزيديين وكان له مكانة ودور في المسائل الوطنية وتمتين ثقافة التعايش المشترك وتقارب المعتقدات والغاء روح التطرف في كوردستان وشخصية لن تنسى بين الايزيديين.

وجاء في برقية التعزية: “تلقينا ببالغ الحزن نبا رحيل الامير تحسين بك امير الايزيديين في كوردستان والعالم، واتوجه باحر التعازي الى عائلة الامير تحسين بك، بشكل خاص والمجلس الروحاني الايزيدي والكورد الايزيديين بشكل عام”.

واوضحت السيدة هيرو ابراهيم احمد خلال برقية التعزية، ان “تحسين بك كشخصية كوردستانية معروفة وامير الايزيديين كان له مكانته ودوره في المسائل الوطنية وتمتين ثقافة التعايش المشترك وتقارب المعتقدات والغاء روح التطرف في كوردستان وشخصية لن تنسى بين الايزيديين، ورحيله خسارة كبيرة للجميع.

تغمد الله الراحل برحمته واسكنه فسيح جناته ولاهله واقربائه الصبر والسلوان.

هيرو ابراهيم احمد

عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني