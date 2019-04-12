نيجيرفان بارزاني يخصص 400 مليون دينار لمعبد لالش

أعلن مدير بلدية قضاء شيخان، خالد نرمو، ان رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني صرف 400 مليون دينار لمعبد لالش (المعبد الاقدس لدى اتباع الديانة الايزيدية في العراق والعالم ويقع شمال القضاء)، مبينا ان هذا المبلغ تم تخصيصه لمشروعين هما اعادة تعمير المعبد وانشاء خزان للماء.

واشار نرمو الى مراحل اعادة ترميم وتعمير المعبد مازال مستمرا من قبل اهل الخير الايزيديين.

واضاف نرمو ان رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني كان قد خصص 15 مليون دينار لترميم المعبد، الا انه بعد الهجوم الداعشي تم ايقاف هذا المشروع، بانتظار صرف تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان لغرض القيام بترميم وتعمير المعبد بصرف المبلغ المذكور.