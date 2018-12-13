نيجيرفان البارزاني يستقبل نادية مراد ويبحثان أوضاع الكورد الإزيديين

رووداو – أربيل/ إستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الخميس، الناشطة الكوردية الإزيدية نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وبحثا أوضاع الكورد الإزيديين.

وذكر بيان لحكومة إقليم كوردستان، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، أن “رئيس الوزراء قد هنأ السيدة نادية مراد على فوزها بالجائزة وتمنى لها النجاح والتوفيق، معبراً عن دعمه الكامل لنشاطاتها الإنسانية في سبيل السلم وخدمة الضحايا الإزيديين وإيصال صوتهم إلى العالم، ولجهود مواجهة الإرهاب والسعي لمعاقبة إرهابيي داعش والتعريف بقضية الإزيديين كقضية إبادة عرقية عالمياً وحمايتهم”.

واشار البيان، “ان نادية مراد قدمت شكرها لرئيس الوزراء وقدمت عرضاً ملخصاً عما مرت به هي والإزيديين من المآسي وسلطت الضوء على جهودها في سبيل إعادة الأمان والسلم للمجتمع الإزيدي وكل ضحايا الإرهاب بصورة عامة، كما تحدثت عن الأوضاع الحالية للإزيديين ومنطقة سنجار بصورة خاصة وطالبت حكومة إقليم كوردستان بأداء دورها لإعادة إعمار سنجار والمناطق الإزيدية الأخرى، وإعادة النازحين إلى ديارهم وحماية الاستقرار في المنطقة”.

وأردف البيان، بأن “مراد قد أهدت نسخة من كتابها (الفتاة الأخيرة) الذي نشر باللغة الانجليزية لنيجيرفان البارزاني”.