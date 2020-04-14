نيجيرفان البارزاني مهنئاً بعيد الكورد الإيزيدیین: نبذل الجهود لترقية سنجار إلی محافظة

وجّه رئیس ٳقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني، اليوم الثلاثاء (14 نيسان 2020)، برقية تهنئة إلى الكورد الإيزيديين، بمناسبة عيدهم برأس السنة، مشيراً إلى بذل الجهود من أجل ترقية قضاء سنجار إلی مرتبة محافظة.

وقال البارزاني في برقية التهنئة: “نبارك عيد رأس السنة للأخوات والأخوة الإيزيديين في كوردستان وفي كافة أنحاء العالم، ونبارك علی وجه الخصوص العيد لذوي ضحايا الارهاب الذين لا زالوا في مخيمات النزوح. ارجو ان تعود ٲعيادنا ومناسباتنا القادمة في ظل ظروف أفضل”.

وأضاف: “يٲتي حلول العيد في هذه السنة في وقت تقع كوردستان كباقي العالم تحت تٲثير جائحة كورونا، ومصير آلاف من الأخوات والأخوة الإيزيديين ضحايا الأيدي الارهابية لا يزال مجهولاً”، مبيناً أنه “في هذه الاوضاع علينا جميعاً أن نلتزم بالتعليمات الصحية ونقوم بوقاية أنفسنا”.

وتابع أنه “بهذه المناسبة نطمئن مرة ثانية الأخوات والأخوة الإيزيديين أنه لطالما بقي واحدة من الأخوات الإيزيديات أو الأخوة الإيزيديين مفقوداً، نقوم بما هو ضروري للبحث عن مصيرهم وتحریر المتبقين من المخطوفين والمخطوفات، ونستمر علی بذل جهودنا من أجل ترقية سنجار إلی مرتبة محافظة ونستمر في إعادة ٳعمار مناطق الإيزيديين”.

وأردف البارزاني: “مبارك علیكم عيدکم ورأس السنة الجدیدة وینعاد عليكم كل سنة بالخير والسعادة”.

وفي آب 2014، ارتكب تنظيم داعش جرائم يمكن أن تصل إلى مستوى إبادة جماعية بحسب الأمم المتحدة بحقّ الكورد الايزيديين، وخلال أيام، قتل عناصر التنظيم آلاف الرجال منهم وجنّدوا الأطفال قسرياً واستعبدوا آلاف النساء جنسياً.

وحتى الآن، لا يزال نحو 3 آلاف شخص من الكورد الإيزيديين في عداد المفقودين غالبيتهم نساء وأطفال.

ومن بين 550 ألف كوردي إيزيدي في إقليم كوردستان والعراق قبل عام 2014، أي نحو ثلث الكورد الإيزيديين في العالم، فرَّ مئة ألف منذ عام 2014، ولجأوا خصوصاً إلى ألمانيا، ولا يزال 360 ألف منهم نازحاً حتى الآن، خصوصاً في المخيمات، حيث يتلقون المساعدة والدعم من حكومة إقليم كوردستان والمنظمات المحلية والدولية.