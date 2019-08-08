نوزاد شيخاني: مصر تهتم بفيلم (تورن) وترشحه رسميا

نوزاد شيخاني لشبكة لالش الاعلامية: مصر تهتم بفيلم (تورن) وترشحه رسميا

شبكة لالش الاعلامية/ساكار

تم اختيار فيلم (تورن) من إخراج وإنتاج نوزاد شيخاني وترشيحه رسميا للمشاركة في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الخامسة والثلاثين الذي سينعقد للفترة من 8 – 13 اكتوبر 2019.

المخرج نوزاد شيخاني شكر دولة مصر ووصفها بالرائدة في صناعة السينما، كما شكر إدارة مهرجان الإسكندرية التي تحترم وتقدر جهود السينمائيين، وترفع شعار الإنسانية وتلاقح الحضارات دون أي تمييز أو تسييس كما عبر مخرج الفيلم عبر صفحته الشخصية.

جدير بالذكر أن المخرج نوزاد شيخاني كان قد أعلن في وقت سابق سحب فيلمه من المشاركة في مهرجان دهوك السينمائي، حيث صرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة والاعلام قائلا “عندما تبين لنا بعدم رغبة إدارة المهرجان في عرض فيلم (تورن) رسميا في المهرجان قررنا إلغاء مشاركتنا وسحب الفيلم وذلك حفاظا على قيمة وسمعة الفيلم وتوجهاتنا العالمية، لأن مصلحة الفيلم وتطلعاتنا أكبر من مجرد المشاركة في مهرجان لا يحترم قيمة الفيلم وجهود القائمين عليه”.

تورن هو فيلم دارما من إنتاج و إخراج نوازد شيخاني، والذي قام بتصويره ومونتاجه أيضا، يتحدث الفيلم عن ثلاثة أجيال تحكي قصة شعب مضطهد ومهدد بالإنقراض نتيجة تعرضه المستمر الى حملات الابادة الجماعية، وهروب الناجين منهم بحثا عن أوطان تحميهم وتوجب إندماجهم في مجتمعات غريبة عن عاداتهم وتقاليدهم. تورن هو قصة البحث عن الإنتماء والتفاني الكامل. هو هاملت اليوم (أكون أو لا أكون).

تلقى الفيلم استحسان العديد من لجان انتقاء الأفلام، ولجان التحكيم والنقاد واشادوا بالإخراج، والتصوير السينمائي والمونتاج. حصد فيلم (تورن) العديد من الجوائز في المهرجانات السينمائية الدولية حيث فاز بجائزة المخرج الفرنسي “جان لوك غودار” في مهرجان جوائز النقد السينمائي العضو الرسمي في جمعية السينما في مركز لينكولن بنيويورك، وجائزة “الجدارة” في مهرجان جوائز الأفلام المستقلة في سان دييغو، وجائزة “النجم الصاعد” في مهرجان كندا السينمائي الدولي، وجائزة “افضل فيلم أجنبي طويل” وجائزة “أفضل تصوير سينمائي” في مهرجان هوليوود الدولي للأفلام السينمائية، وجائزة “الثعلب الذهبي” لعام 2019 في الهند، وتوج الفيلم مؤخرا بالجائزة الكبرى “الزيتونة الذهبية” في المهرجان الدولي للفيلم العربي في مكناس بالمغرب، وغيرها من الجوائز.

تم تكريم المخرج نوزاد شيخاني في بغداد بدرع السينما العراقية من قبل وزير الثقافة والسياحة والاثار ودائرة السينما والمسرح تثمينا لجهوده الكبيرة في عطاءاته، والإنجازات المهمة التي حققها في أروقة المهرجانات السينمائية الدولية، وتمثيل وطنه خير تمثيل.