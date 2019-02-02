نشاطان ثقافيان لمكتب لالش ختاري/٢

في يوم الجمعة المصادف ١/٢ وفي تمام الساعة ٣ عصرا اليوم وعلى قاعة مكتبنا. جرت أمسية ثقافية على قاعة مكتبنا وتكريم الأساتذة كل من (خلات لزكين) و(علي حسين ) بمناسبة تسنمهما منصبي في الإشراف التربوي لتربية قضاء تلكيف .

واستهلت الأمسية بكلمة ترحيبية بالحضور من قبل الاستاذ غانم شمو مسؤل مكتب لالش ختارى ٢ وعبر عن دور الأساتذة في سير للعملية التربوية في المنطقة.

ثم تليها كلمة الاستاذ كاوة عيدو عضو الهيئة العليا لمركز لالش دهوك وثمن جهود الاساتذة وابدى شكره لمكتب ختاري٢ لتنظيم هكذا نشاطات.

ثم جرت مراسيم التكريم وتوزيع للهدايا، وبحضور نخبة من من طلبة اعدادية ختارى. ثم تليها محاضرة الاستاذ والإعلامي ( درمان باعدري) حول لإعلام ودورها في الحرب من الجانبين السلبي و لايجابي.