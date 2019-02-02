فبراير 02, 2019

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

نشاطان ثقافيان لمكتب لالش ختاري/٢

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
17 مشاهدة

نشاطان ثقافيان لمكتب لالش ختاري/٢
في يوم الجمعة المصادف ١/٢ وفي تمام الساعة ٣ عصرا اليوم وعلى قاعة مكتبنا. جرت أمسية ثقافية على قاعة مكتبنا وتكريم الأساتذة كل من (خلات لزكين) و(علي حسين ) بمناسبة تسنمهما منصبي في الإشراف التربوي لتربية قضاء تلكيف .

واستهلت الأمسية بكلمة ترحيبية بالحضور من قبل الاستاذ غانم شمو مسؤل مكتب لالش ختارى ٢ وعبر عن دور الأساتذة في سير للعملية التربوية في المنطقة.
ثم تليها كلمة الاستاذ كاوة عيدو عضو الهيئة العليا لمركز لالش دهوك وثمن جهود الاساتذة وابدى شكره لمكتب ختاري٢ لتنظيم هكذا نشاطات.

ثم جرت مراسيم التكريم وتوزيع للهدايا، وبحضور نخبة من من طلبة اعدادية ختارى. ثم تليها محاضرة الاستاذ والإعلامي ( درمان باعدري) حول لإعلام ودورها في الحرب من الجانبين السلبي و لايجابي.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.